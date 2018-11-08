” حساب المواطن ” يوضح موقف راتب زوج المواطنة الأجنبي من الدخل

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، موقف راتب زوج المواطنة الأجنبي من مصادر الدخل وهل يتم احتسابه أم لا يحتسب.

ووجهت مواطنة سؤالًا لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” هل راتب الزوج الأجنبي ينحسب مع دخل أسرته؟ وكيف أعرف كم نستحق أنا وأطفالي. ”

وأجاب ” حساب المواطن ” قائلًا: ” حياك الله، نعم يتم احتسابه من ضمن الدخل، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: هنا “