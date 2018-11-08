تعليق ساخر من ” ذا روك ” على الانتخابات النصفية الأمريكية

واشنطن(صدى):

عرض دواين جونسون الملقب بـ ” ذا روك ” عبر حسابه على إنستجرام صورة معدلة بالفوتوشوب تجمعه مع الكوميدي كيفين هارت، في جسم طفل، حيث تفاعل ” ذا روك ” بطريقة كوميدية ومختلفة مع انتخابات التجديد النصفي في أمريكا.

وعلق على الصورة، قائلا: ” اجعلوا أصواتكم مسموعة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في التصويت اليوم 6 نوفمبر “.

وبدا في الصورة بجسمه الضخم وعضلاته المفتولة حاملاً بين ذراعيه كيفن هارت متابعاً: ” لا تفعلوا ذلك من أجلي بل من أجل صغارنا “.