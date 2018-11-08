عرض الجيل الثاني من رينو كابتشر في معرض فرانكفورت

واشنطن(صدى):

يتوقع وصول الجيل الثاني من رينو كابتشر في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات 2019 في الخريف المقبل , وستقدم السيارة بمحركات تقليدية في البداية قبل وصول نسخ هايبرد بلوج ان ، وستصل السيارة بمحرك نيسان 1.6 لتر رباعي الاسطوانات بنزين مع محرك كهربائي وبطارية 9.8 كيلوواطساعة وهو ما سيمكن السيارة من العمل بنظام الهجين وبما يمكنها من الوصول لمدى 48 كم على الكهرباء فقط.

ونفس المنظومة سوف يتم تقديمها في سيارات أخرى في تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي ، خاصة الجيل الثالث من نيسان قشقاي بالاضافة الي الجيل الثاني من رينو كادجار ولكن نسخة كليو التي تعتمد على نفس قاعدة انتاج كابتشر فلن تحصل على هذه المنظومة ولكن ستأتي بنظام هايبرد تقليدي.

وستكون هناك محركات أخرى تقليدية في عائلة كابتشر 2020 مثل المحرك 1.3 لتر بنزين من تطوير رينو نيسان مرسيدس وهو محرك يتوفر في عدد من السيارات في الشركات الثلاثة بالاضافة الي داشيا كما سيتوفر محرك ديزل dCi سعة 1.5 لتر كما في السابق ولكن مع بعض التحديثات .

والسيارة الكروس أوفر المدمجة ستأتي بتصميم متطور خارجي وفي الداخل ستقلد تصميم سيارات رينو الأحدث مع نظام ترفيهي مثل الموجود في ميجان مع تكنولوجيا قيادة شبه ذاتية في أعلى الاصدارات.