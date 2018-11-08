غرامة بقيمة 2 مليون ريال على شركات مخالفة بجدة

جدة(صدى):

قامت أمانة محافظة جدة بفرض 702 غرامة بقيمة 2.768 مليون ريال على شركات خدمات كبرى ومقاولين.

وذلك على خلفية قيامهم بالحفر العشوائي؛ خلال الفترة من 3 ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن.

وعن ذلك، قال المركز الإعلامي للأمانة أن شركات الخدمات جرى تغريمها؛ نتيجة الحفر في مواقع عدة وعدم إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه خلال الفترة من 3 ديسمبر2017 حتى تاريخه.

وحذرت الأمانة أنه في حالة وجود مخالفة على أي شركة يقفل النظام الالكتروني الخاص برخص الحفريات، ويفتح تلقائيًا بعد سداد الغرامة المفروضة.