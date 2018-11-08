أمير مكة يفتتح المبنى الجديد لفرع ديوان المراقبة العامة بجدة

جدة(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, المبنى الجديد لفرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة والواقع في محافظة جدة.

وخلال حفل التدشين، استمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح قدّمه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري عن مكونات المبنى وما يحويه من تجهيزات تقنية حديثة من شأنها أن تسهم – بعون الله – في إحداث نقلة نوعية في أعمال الديوان.

كما قدّم الدكتور العنقري لأمير منطقة مكة المكرمة نبذة عن الخطط المستقبلية للديوان، والتي ستركز على سنّ آليات تسهم في رفع مستوى أداء الجهات الحكومية والارتقاء بالمهام الموكلة إليها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.