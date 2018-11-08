بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم زيارة مقابر الآباء كل أسبوع

حمود العنزي(صدى):

أعلن عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية الدكتور سعد الخثلان، عن رفضه لصحة الحديث التالي: “من زار الميت فإن روحه تُرد عليه ويرد عليه السلام”، مطالبا الأبناء بعدم الفائدة من زيارة آبائهم في المقابر.

ودعا الخثلان إلى الحرص على تقديم ما ينفع موتاهم من الأعمال الصالحة والخير والبر والوقف، ويأتي ذلك في ردّه ضمن برنامج “يستفتونك”، على تساؤل حول ذهاب الإنسان للمقابر لزيارة والديه، على اعتبار أن ذلك من البر بهما بعد موتهما؟

وأضاف “الخثلان”: “لا أعلم أنه ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم”، موضحا أن الحديث المروي في ذلك أن “من زار الميت فإن روحه تُرد عليه ويرد عليه السلام وأنه يأنس به” حديث ضعيف، ولا يصح، بل قيل إنه موضوع!

وتابع “الخثلان”: “بعض الناس يذهب كل أسبوع، وربما بعضهم في الأسبوع مرتين، ويظن أن هذا من البر بوالده أو والدته، معلقاً: “والداكم لا يشعران بكم، ولا يعلمان عنكم، وليس لكم إلا التعب”، مفيداً: “إنما ادعُ لهما، فإذا دعوت لهما وصلك الدعاء، تصدّق وحُجّ واعتمر عنهما، ضع لهما وقفاً، هذا الذي ينفعهما”.