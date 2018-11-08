حلا شيحة توجه نصيحة لجمهورها

القاهرة(صدى):

أثارت صورة جديدة نشرتها الفنانة حلا شيحا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات” انستجرام ” تفاعل جمهورها إلا أنها أغلقت خاصية التعليق عليها .

وعلقت “حلا ” على الصورة بعبارة مقتضبة قائلة : ” عيش ببساطة،حب بعمق ” .

وتحمل الصورة رسالة تقول ” عيش ببساطة،حب بعمق ” .

الجدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة أثارت ضجة كبيرة بعد قرارها بالعودة إلى الوسط الفني بعد غياب أكثر من 10 سنوات .