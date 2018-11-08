حلا شيحة توجه نصيحة لجمهورها
أثارت صورة جديدة نشرتها الفنانة حلا شيحا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات” انستجرام ” تفاعل جمهورها إلا أنها أغلقت خاصية التعليق عليها .
وعلقت “حلا ” على الصورة بعبارة مقتضبة قائلة : ” عيش ببساطة،حب بعمق ” .
وتحمل الصورة رسالة تقول ” عيش ببساطة،حب بعمق ” .
الجدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة أثارت ضجة كبيرة بعد قرارها بالعودة إلى الوسط الفني بعد غياب أكثر من 10 سنوات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37821 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيش ببساطة وحب بعمق🤔
تلمح المسكينة لكن بعد مافات القطار👵