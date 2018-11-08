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بالفيديو.. تصارع ” نملتين ” على ذبابة لأجل الغذاء

بالفيديو.. تصارع ” نملتين ” على ذبابة لأجل الغذاء
متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو معركة حامية نشبت بين ” نملتَين ” ، تتصارعان على ذبابة ميتة قربهما.

ووثق الفيديو تجول إحدى النّملتَين وهي تتجوّل فوق جسد الذبابة، وذلك قبل أن تظهر النملة الأخرى وتبدأ في مناطحتها.

وذلك في سلوك غبر معتاد من النمل، الذي يُعرف عنه التعاون في التعامل مع الغذاء.


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