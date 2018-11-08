بالفيديو.. تصارع ” نملتين ” على ذبابة لأجل الغذاء
رصدت إحدى مقاطع الفيديو معركة حامية نشبت بين ” نملتَين ” ، تتصارعان على ذبابة ميتة قربهما.
ووثق الفيديو تجول إحدى النّملتَين وهي تتجوّل فوق جسد الذبابة، وذلك قبل أن تظهر النملة الأخرى وتبدأ في مناطحتها.
وذلك في سلوك غبر معتاد من النمل، الذي يُعرف عنه التعاون في التعامل مع الغذاء.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37821 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله النمل ، ( إنما هم أمم أمثالكم) من علمها؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم
هدى😐