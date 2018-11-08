تقرير بريطاني يشيد بجمال الطبيعة في المملكة: تدعو للفخر

عادل الحربي(صدى):

نشرت صحيفة ” الديلي تلجراف ” البريطانية، تقريرًا إخباريًا تشيد من خلاله بجمال الطبيعة في السعودية؛ لافتة إلى أن تنوع الجغرافيا والطبيعة يدفع المواطنين السعوديين للشعو بالفخر والاعتزاز ببلدهم.

وأشار التقرير، أن في العاصمة الرياض يمكن قضاء وقت رائع في زيارة شواهد تاريخية كبرى على تاريخ السعودية الثري، بالإضافة إلى المتحف الوطني وقصور غاية في الروعة مفتوحة للزوار، كما تنفذ بعض الوكالات جولات تتيح للسائح الاستمتاع بمعالم جدة أو استشكاف أبها ذات التلفريك الرائع وزيارة أسواق الفضة.

وأكد أن مدينة العلا هي المدينة النبطية الخالدة، كما أنها جزء من طريق البخور القديم، وهناك آثار ساحرة تروي تاريخًا من الثراء الحضاري؛ منها مدائن صالح الحجرية، ومتحف العلا، ومحطة القطار القديمة، ومدينة الأسد، وحاليًا أُغلقت المنطقة لتطويرها؛ فيما تشكل مدينة الطائف لوحة من المناظر الجبلية الخلابة، ويمكن إلقاء نظرة بانورامية على هذه المناظر بتلفريك الطائف، وهي فرصة لا تفوت لالتقاط صور فريدة.

وفي السياق نفسه، أوضح أنه قبالة ساحل جازان توجد جزر فرسان أرخبيل في البحر الأحمر؛ حيث الحياة البحرية أقرب إلى الخيال، وخاصة الشعب المرجانية البديعة، والاستمتاع بالشواطئ المذهلة والمياه الصافية والحياة البحرية؛ لافتًا إلى أنه من معالم مدينة السياحية التي تلاقي إقبالاً واسعاً من الزوار: سوق العلوي، وشارع قابل، والكثير من المعالم الأخرى.