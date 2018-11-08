لتقليل نسب الحوادث.. الاستعداد لإطلاق نظام ” ساهر ” في رنية

عادل الحربي(صدى):

تستعد دوريات أمن الطرق بمحافظة رنية لإطلاق وتشغيل نظام الرصد الآلي ” ساهر ” في المحافظة.

حيث ستقوم بتحديد سرعة 100كم في الساعة للمركبات الصغيرة، و80كم في الساعة للمركبات الكبيرة؛ وذلك في محاولة للتقليل من مخاطر السرعة والحد من الحوادث الناجمة عنها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أن الموعد المتوقع للتطبيق الفعلي للرصد الآلي هو يوم الأحد المقبل؛ فيما بدأت بلدية ” رنية ” في تركيب اللوحات الإرشادية على طرق ” رنية- الخرمة، رنية- بيشة، رنية – وادي الدواسر ” .

وجاء ذلك على خلفية وقوع حوادث مفجعة راح ضحيتها أسر، وسرعة جنونية وتعدٍّ على حقوق الطرقات، وعدم احترام أنظمتها، فمن المتوقع أن يساهم النظام في الحد من تلك المخالفات وتقليل نسبة الحوادث.