حيل بسيطة للتغلب على صعوبة إدخار المال عند التسوق

متابعة_ أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة جديدة أن الدماغ البشري يفتقر إلى كيفية إدخار المال على الرغم من أن لديه انحياز فعلي لكسبه والاهتمام الدائم بجنيه.

وأشارت الدراسة إلى أن توفير النقود هو سلوك مكتسب يمكن تدريب الدماغ عليه من خلال بعض التقنيات، من أبرزها:التفكير في المال كغرسة تزرعها، وقدّر الأموال التي تحتاج إليها، إضافة إلىإنشاء حساب توفير، ثممراقبة نمو أموالك بشكل مستمر.

ولفتت الدراسة إلى حيل بسيطة لمن يجدون صعوبة في إدخار المال عند التسوق، موضحة أن هذه الحيل ستسهم في توفير المال ومن ضمنها حيلة الثواني العشر، ةوقت التخفيضاتوالتقليل من استعمال بطاقات الائتمان، وتجنب التبضع في حال التوتر أو الحزنوتحضير الطعام في المنزل.