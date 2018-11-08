خادم الحرمين يصل إلى قصر أجا بحائل ويدشن عددا من المشروعات

حائل(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم في قصر أجا، أهالي منطقة حائل، ودشن – أيده الله – ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مكانه بُدئ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كلمة قال فيها ” سيدي ، مازالت سحب الخير تتوالى ، ومازال ربيع التنمية ينمو ، فلم تغب حائل عن ذهنكم قط ، كما هو سائر مناطق المملكة ، وخير شاهد على ذلك جملة هذه المشاريع التنموية التي ستدشنونها ، وتضعون حجر أساسها ، التي تجاوز حجمها ( السبعة مليارات ريال ) ، وبمجمل 259 مشروعاً .

وأوضح سموه أن للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ووزارة الحرس الوطني ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الإسكان ، ووزارة التعليم ، وكذلك وزارة النقل ، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نصيبا منها ” .

وأكد سمو أمير منطقة حائل أن هذا لم يأت إلا من خلال حرص هذه الدولة المباركة لدفع مسير التنمية في جميع مناطق المملكة ، وحائل جزء منها .

وقال سموه في ختام كلمته ” سيدي ..أنتم من بصرناه عزيمة ، ولسمعناه حكمة ، وسمعناه عطاءً وصدقا ، دمتم لهذا الوطن إماما وقائدا ، ودام الوطن عزيزاً شامخاً تحت راية التوحيد وتحت ظل قيادتكم الحكيمة .

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضا مرئيا عن تلك المشروعات التي جاءت على النحو التالي :

أولا : الهيئة العامة للسياحة والتراث ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 7 ملايين و 874 ألف ريال ” ، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس ” 66 مليونا و 285 ألف ريال ” بقيمة إجمالية بلغت ” 74 مليونا و 159 ألف ريال ” .

ثانيا : وزارة الحرس الوطني ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح مليار و139 مليون ريال ” .

ثالثا : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 562 مليون ريال ” فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس ” 696 مليون ريال ” ، بقيمة إجمالية بلغت ” مليار و 258 مليون ريال ” .

رابعا : وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 543 مليون ريال ” فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس ” 416 مليون ريال ” ، بقيمة إجمالية تبلغ ” 959 مليون ريال ” .

خامسا : وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” مليار و 877 مليون ريال ” .

سادسا : وزارة الإسكان ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 922 مليون ريال ” .

سابعا : وزارة التعليم ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 709 ملايين ريال ” .

ثامنا : وزارة النقل ، وبلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس ” 259 مليون ريال .

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بافتتاح ووضع حجر الأساس للمشروعات التنموية بمنطقة حائل .

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين .

وفي ختام الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين .

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ،وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين .