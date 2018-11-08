تنبيه بهطول أمطار على أرجاء من الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم،من هطول أمطار رعدية تصحب برياح مثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول، على محافظات الطائف، وميسان، والخرمة، وتربة، والمويه، والهدا، والشفا، وقيا، وظلم، وأم الدوم، وبني سعد، والأجزاء المجاورة لها.

ودعت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومجاري الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا ، أو على بوابة التوعية الوقائية .