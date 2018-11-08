لا تقدمي اليانسون لطفلك الرضيع قبل هذا العمر
أكدت المجلة الألمانية المعنية بشؤون الأسرة ، أنه يمكن للوالدين تقديم مشروبات إضافية لطفلهم الرضيع، الذي يرضع طبيعياً بشكل كامل، بدءاً من الشهر السابع .
وأوضحت المجلة ، أن المشروبات المناسبة للرضع هي شاي الشمر، الذي يحارب الانتفاخ والمغص، بالإضافة إلى شاي البابونج واليانسون .
وأضافت ، أن الشاي الأسود والأخضر غير مناسبين للرضع، وكذلك الشاي ذو النكهات .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 4 ساعات
يافديتك بسم الله عليك😘❤لا توصون عندنامن يومه يتقهوى😣😁😂
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10379 ] نشر منذ 58 دقيقة
ههههههه