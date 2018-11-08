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لا تقدمي اليانسون لطفلك الرضيع قبل هذا العمر

لا تقدمي اليانسون لطفلك الرضيع قبل هذا العمر
برلين(صدى):

أكدت المجلة الألمانية المعنية بشؤون الأسرة ، أنه يمكن للوالدين تقديم مشروبات إضافية لطفلهم الرضيع، الذي يرضع طبيعياً بشكل كامل، بدءاً من الشهر السابع .

وأوضحت المجلة ، أن المشروبات المناسبة للرضع هي شاي الشمر، الذي يحارب الانتفاخ والمغص، بالإضافة إلى شاي البابونج واليانسون .

وأضافت ، أن الشاي الأسود والأخضر غير مناسبين للرضع، وكذلك الشاي ذو النكهات .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 4 ساعات

يافديتك بسم الله عليك😘❤لا توصون عندنامن يومه يتقهوى😣😁😂

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