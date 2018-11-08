لا تقدمي اليانسون لطفلك الرضيع قبل هذا العمر

برلين(صدى):

أكدت المجلة الألمانية المعنية بشؤون الأسرة ، أنه يمكن للوالدين تقديم مشروبات إضافية لطفلهم الرضيع، الذي يرضع طبيعياً بشكل كامل، بدءاً من الشهر السابع .

وأوضحت المجلة ، أن المشروبات المناسبة للرضع هي شاي الشمر، الذي يحارب الانتفاخ والمغص، بالإضافة إلى شاي البابونج واليانسون .

وأضافت ، أن الشاي الأسود والأخضر غير مناسبين للرضع، وكذلك الشاي ذو النكهات .