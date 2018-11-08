إهمال تنظيف الجوال والسماعة يعرض أذنك لهذه المخاطر

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

حذرت دراسة حديثة من اهمال تنظيف الهاتف الجوال أو السماعة مما يؤدي إلى ظهور بكتريا تتسبب في بثور الأذن والشوائب ومن ثم حدوث إلتهابات .

وأكد الأطباء أن إهمال تنظيف الأذن من الأوساخ والعرق أو المادة الشمعية يتسبب في إنسداد القناة السمعية مؤكدين على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الجوال وسماعة الرأس وإستشارة الطبيب عند الشعور بالرغبة في الحكة في القناة السمعية التي لا يمكن رؤيتها .