بالصور.. واقعة جديدة لاصطدام جناح طائرة إندونيسية بعمود إنارة

جاكرتا(صدى):

كشفت شركة الخطوط الجوية الإندونيسية ” ليون إير ” اليوم الخميس، عن وقوع حادث جديد باصطدام جناح طائرة ركاب تابعة لها، بعمود إنارة في أحد المطارات بجزيرة سومطرة، وذلك بحسب المتحدث باسم الشركة دانانج ماندالا بريهانتورو، الذي أكد إنه لم تسجل إصابات بين ركاب الرحلة التي كانت متجهة من بنجكولو إلى جاكرتا.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث الشركة أن طرف جناح الطائرة اصطدم بعمود الإنارة؛ بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع أمس الأربعاء، وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى؛ فيما نشرت وسائل إعلام إندونيسية وأسترالية، صورًا لجناح الطائرة المتضرر بشدة، وقد تحطم جزء منه.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الحادث يأتي بعد أكثر من أسبوع من تحطم طائرة أخرى تابعة لشركة ” ليون إير ” في بحر جاوة، خلال قيامها برحلة داخلية؛ مما أسفر عن مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها.