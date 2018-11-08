‫جمرك الخفجي يحبط تهريب 142 ألف حبة كبتاجون ومادة الشبوا المخدرة‬

عادل الحربي(صدى):

نجح جمرك الخفجي في إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها ( 142.200) مائة واثنان وأربعون ألف ومائتان حبة كبتاجون بالإضافة إلى (3) كيلو من مادة الشبوا المخدرة مخبأة بداخل إحدى الحافلات القادمة إلى الجمرك.

وحول تفصيل ذلك أوضح الأستاذ عبد العزيز التويجري مدير عام جمرك الخفجي وقال : عند قدوم الحافلة إلى الجمرك وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها (142.200) حبة مخبأة في أرضية الحافلة بعد أن تم تغليفها داخل عدد (79) كيس بلاستيك وتوزيعها أسفل المقاعد الخلفية، كما عثر على كمية من مادة الشبوا بلغ وزنها (3) كيلو مخبأة داخل تجاويف معدة خصيصاً للتهريب أسفل الفرش الخاص بأرضية الحافلة.

وأكد مدير عام جمرك الخفجي أن أرباب التهريب يسعون لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية ” البرية، البحرية، الجوية ” تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بالوطن ومقدراته وذلك من خلال إحكام الرقابة الجمركية في كافة المنافذ.