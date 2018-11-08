الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوع

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، مع صعود الدولار والأسهم، بعد أن استوعب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ليحولوا تركيزهم صوب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر اليوم.

وانخفض الذهب بنسبة 0.3% إلى 1222.31 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أول نوفمبر عند 1221.1 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1226.3 دولار للأوقية.

ومن غير المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة حتى اجتماعه المقبل في ديسمبر، لكن المتعاملين ينتظرون لمعرفة إن كان سيقدم أدلة على زيادات محتملة في ديسمبر وفي 2019.

من جانبه، قال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي اف.اكس، إن زيادة الفائدة في ديسمبر مستوعبة في الأسعار تماما، لكن توقعات العام المقبل مازالت غير مؤكدة.