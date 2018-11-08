رئيس غرفة حائل: زيارة خادم الحرمين للمنطقة ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد في المنطقة

حائل(صدى):

نوه رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية ، بمنطقة حائل ، وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة ، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، إلى منطقة حائل .

وأكدوا أنها تحفل بالخير وتبشر بالازدهار والنمو لهذه المنطقة ، وترسم وتدعم مسيرة التنمية للمنطقة ومحافظاتها .

فقد رحب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله العديم ، باسمه وباسم منسوبي غرفة حائل بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين .

وقال ” إن المنطقة يعمها الخير بقدوم رجل الخير والعطاء الذي حمل هموم وطنه وشعبه وسخر وقته وجهده لخدمته ” مشيراً إلى أن مسيرة العطاء والإنماء في عهد ملك الحزم والعزم تتواصل وتلبي طموحات المواطنين ، من خلال رؤية ٢٠٣٠م وما تتضمنه من مرتكزات مهمة على جميع الصعد تحمل في مضمونها الخير الكثير لأبناء هذا الوطن الغالي .

وعدّ العديم الزيارة دعماً للمسيرة التنموية للمملكة التي اتسمت بتميزها وشموليتها ووضوح أهدافها فتحقق النمو والازدهار وترسم ملامح مستقبل الاقتصاد في المنطقة من خلال الاهتمام بدعم الأنشطة الداعمة لتوجهات الدولة نحو تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره .

من جانبه أشار نائب رئيس غرفة حائل فهد بن فايد الشمري إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الكريمة ، تؤكد حرصه – أيده الله – واهتمامه ومتابعته لاحتياجات أبناء الوطن لتحقيق الراحة والطمأنينة والرخاء والاستقرار والأمن بمفهومه الشامل لأبناء هذا الوطن الذين دائماً في قمة أولوياته- رعاه الله –

وأكد الشمري أن الزيارة تظهر مدى التلاحم القوي والكبير بين القيادة والشعب ، لافتا النظر إلى أن الزيارة ستثمر – بإذن الله – عن نقلة اقتصادية كبيرة لمنطقة حائل ، ودفع عجلة التنمية في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها الجاذبة للاستثمار .

بدوره عبّر نائب رئيس غرفة حائل فهد الحمد عن سعادته بهذه الزيارة الميمونة التي اعتاد الشعب فيها من القيادة الحكيمة على تلمس احتياجاته وتحقيق آماله وتطلعاته .

وقال ” إن للزيارة دلالة كبيرة على عمق الترابط ، والمحبة بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي التي سيكون لها الأثر الاقتصادي الكبير على المنطقة وأهلها ” .

وفي ذات السياق نوه عضو مجلس إدارة غرفة حائل نبيل المعجل بالزيارة التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على المنطقة وسكانها .

وقال ” تتزين عروس الشمال بأجمل حللها ابتهاجاً بزيارة قائدها وباني نهضتها ، وتأتي امتدادا لزياراته الكريمة لعدد من مناطق المملكة التي كانت ولا تزال تحفل بالخير وتبشر بالازدهار والنمو وترسم الغد المشرق ” .

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة حائل محمد الرخيص من جانبه على قوة اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب ، الذي ينعم بالأمن والاستقرار ، مؤكداً أن المنطقة تتشرف وتستبشر بزيارة خادم الحرمين الشريفين التي ستثمر بلا شك عن مشاريع تنموية ستلامس احتياجات المواطنين .

وعبّر رجل الأعمال منصور بن سليمان الغسلان من جهته عن سعادته ، وسعادة أهالي حائل بمقدم فارس الحزم والعزم التي تتجاوز مظاهر الفرح العامر والحب الغامر، إلى تجديد البيعة وتعميق الولاء ، قولاً نتفاخر به بين الأمم ، ونزهو به أمام الدول ، في ظل رؤية حالمة وعضد طموح متمثلاً في سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وقال ” إن هذه الزيارة التاريخية ستبقى محفورة في وجدان حائل بجبالها ونفودها ، ومواطنيها المخلصين ، وسنمضي – بحول الله – صفًا واحدًا وبنيانًا مرصوصًا خلف قائدنا سلمان في نهضة بلدنا وازدهاره ورخائه وأمنه ، ونضع أيدينا في يد ولي عهده الأمين برؤيته الواعدة لمستقبل أفضل لا للمملكة فحسب ، وإنما للمنطقة والعالم ككل ، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة ، وسمو نائبه على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذه الزيارة الميمونة ، ولكل أهالي حائل على عهدهم ووفائهم للدين والوطن وولاة الأمر .

من جهته أكد رجل الأعمال سليمان العجلان ، أن اهتمام القيادة بالوقوف ميدانياً على المشاريع التنموية وتدشينها داعم لسرعة تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة منها لا سيما وأن المنطقة حظيت كغيرها من مناطق المملكة بمشاريع عملاقة تهدف إلى رقي أفراد الشعب بما يكفل رفاهيتهم وسعادتهم .

وقال ” إن بلادنا عانقت روح التطور والبناء بفضل الخطى الثابتة التي خطاها خادم الحرمين الشريفين وترجمها على أرض الواقع ” ، مؤكدا أن المشاعر لا توصف ، والفرحة تعلو الوجوه ابتهاجاً بلقاء قائدنا وباني نهضتنا .

ولفت النظر إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين حافل بالإنجازات التي تهدف إلى نهضة المملكة الغالية لمواصلة ركب التطور والبناء والازدهار ليتحقق ولله الحمد كل ما يصبو إليه أبناء الوطن بفضل السياسات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وقال إن الانجازات التنموية العملاقة التي تحققت تدعو للفخر والاعتزاز بقيادتنا الرشيدة لمواصلة دفع عجلة التقدم والرقي .