مغنية تثير الجدل مجددا بعد اعتناقها الإسلام

دبلن(صدى):

تسببت المغنية الإيرلندية سينيد أوكونور، التي أعلنت إسلامها مؤخرًا وأصبح اسمها ” شهداء دافيد ” في إثارة الجدل والغضب؛ بسبب تصريجاتها العنصرية التي عرضتها للانتقاد من الجميع.

وقالت المغنية عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مصرّحةً: ” أنا آسفة حقًا، ما سأقوله يعتبر كلامًا عنصريًا جدًا فلم أكن أتخيل أني سأشعر به أبدًا، لكن حقًا لم أعد أريد قضاء الوقت مع البيض مجددًا، لو كان هذا هو الاسم الذي تطلقونه على غير المسلمين، ولو لمدة دقيقة واحدة، لأي سبب، إنهم مثيرون للاشمئزاز. “