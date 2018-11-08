أمانة العاصمة المقدسة تعيد تأهيل إنارة ممشى بطحاء قريش

حسين العلي(صدى):

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإنارة مؤخراً بإعادة تأهيل أعمدة الإنارة بممشى بطحاء قريش ، حيث جرى استبدال عدد 408 اعمدة انارة قديمة ، و تم تركيب عدد 172عمود إنارة حديث بتقنية (LED) .

وأوضح مدير إدارة الإنارة المهندس عمر عبدالرحمن بابقي انه تم تركيب اعمدة الانارة الجديدة في الممشى مع عمل صيانة لشبكات التوصيل حيث تم استخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال الإنارة وذلك باستخدام المصابيح الموفرة للطاقة التي تعمل بنظام (LED) والتي تتميز بجودتها العالية وتوفير الاستهلاك الكهربائي وطول عمر التشغيل وانخفاض أعمال الصيانة الدورية ، اضافة إلى إجراء دهان لأعمدة الإنارة بمادة (الايبوكسي) العازلة للالتماس الكهربائي ، موضحاً انه سوف يتم الانتهاء من أعمال الصيانة نهاية الاسبوع القادم .