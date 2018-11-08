بالفيديو.. حارس مرمى معتزل يفتتح مطعما للمأكولات الشعبية بالأحساء

نواف السالم(صدى):

قام حارس مرمى الاتحاد والفتح المعتزل علي المزيدي بافتتاح مطعمًا للمأكولات الشعبية المعروفة بالأحساء عقب اعتزاله؛ وذلك لاجتذاب العديد من الرياضيين ولاعبي الكرة وأهالي المنطقة.

وعن ذلك، قال ” المزيدي ” ببرنامج ” في المرمي ” ، أن أغلب موظفي المطعم سعوديين بينهم بعض أقاربه ويرتاده العديد من اللاعبين، وأنه حرص على أن تكون الوجبات المقدمة شعبية وتقدم بطريقة تقليدية.

وعن اسم المطعم، فقد اسماه ” فريج الشمالي ” ، مشيرًا إلى أنه أستوحي من اسم حي كان والده وأعمامه يقيمون فيه.