بالفيديو.. حارس مرمى معتزل يفتتح مطعما للمأكولات الشعبية بالأحساء
قام حارس مرمى الاتحاد والفتح المعتزل علي المزيدي بافتتاح مطعمًا للمأكولات الشعبية المعروفة بالأحساء عقب اعتزاله؛ وذلك لاجتذاب العديد من الرياضيين ولاعبي الكرة وأهالي المنطقة.
وعن ذلك، قال ” المزيدي ” ببرنامج ” في المرمي ” ، أن أغلب موظفي المطعم سعوديين بينهم بعض أقاربه ويرتاده العديد من اللاعبين، وأنه حرص على أن تكون الوجبات المقدمة شعبية وتقدم بطريقة تقليدية.
وعن اسم المطعم، فقد اسماه ” فريج الشمالي ” ، مشيرًا إلى أنه أستوحي من اسم حي كان والده وأعمامه يقيمون فيه.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4942 ] نشر منذ 21 دقيقة
فكرة حلو ة بالتوفيق يارب
تكوين العلاقات الاجتماعية ممتاز