شخص يتساءل عن عقوبات إجبار راعي المحطة بتكاليف التصليح.. و ” التجارة ” توضح
تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة التجارة و الاستثمار، عبد الرحمن الحسين، مع تساؤل من أحد الأشخاص عن إجبار راعي المحطة على تحمل تكاليف تصليح السيارة.
وسأل أحد الأشخاص ” الحسين ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” هل بيتم إجبار راعي المحطة على تحمل تكاليف تصليح السياره؟؟ ولا غرامة واغلاق بس. ”
وأجاب متحدث التجارة، موضحًا: ” نعم، يتم إلزام صاحب المحطة بإصلاح كافة الأضرار المترتبة، وكذلك إيقاع العقوبات المنصوص عليها نظامًا بعد استكمال الإجراءات النظامية. “
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4942 ] نشر منذ 30 دقيقة
ربما حسب نظام التأمين تلزم فقط