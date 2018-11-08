شخص يتساءل عن عقوبات إجبار راعي المحطة بتكاليف التصليح.. و ” التجارة ” توضح

علي القحطاني(صدى):

تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة التجارة و الاستثمار، عبد الرحمن الحسين، مع تساؤل من أحد الأشخاص عن إجبار راعي المحطة على تحمل تكاليف تصليح السيارة.

وسأل أحد الأشخاص ” الحسين ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” هل بيتم إجبار راعي المحطة على تحمل تكاليف تصليح السياره؟؟ ولا غرامة واغلاق بس. ”

وأجاب متحدث التجارة، موضحًا: ” نعم، يتم إلزام صاحب المحطة بإصلاح كافة الأضرار المترتبة، وكذلك إيقاع العقوبات المنصوص عليها نظامًا بعد استكمال الإجراءات النظامية. “