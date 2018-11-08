” الفيصل ” يصدر قرارا بترقية 66 موظفا في إمارة مكة

نايف السالم(صدى):

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قرارا بترقية 66 موظفا بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها تفاوتت مراتبهم من الثانية إلى العاشرة

وبحسب القرار فإن الترقيات جاءت بعد مفاضلة المشمولين بقرار الترقية وفق لوائح وزارة الخدمة المدنية ولائحة الحقوق وألمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي الصادر من هذا الشأن.

بدورهم، اعتبر الموظفون المشمولون بقرار الترقيات حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعا لهم لتحقيق التميز في أداء المهام المناطة بهم وصولا لتحقيق الأهداف والآمال المرجوة.