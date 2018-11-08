محافظ المندق يؤدي صلاة الميت على الشهيد الزهراني

الباحة(صدى):

أدى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز مع جموع المصلين أمس ، صلاة الميت على الشهيد الرقيب عيضه علي الخرش الزهراني ، الذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه .

ونقل الفايز تعازي القيادة الرشيدة – حفظها الله – وتعازي سمو أمير المنطقة في شهيد الوطن، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، مؤكداً أن الشهيد الزهراني هو شهيد الوطن وأن استشهاده دفاعاً عن وطنه ووطنه وسام شرف وعز .

من جهتهم عبر ذوو الشهيد الزهراني عن فخرهم واعتزازهم بنيل ابنهم للشهادة دفاعاً عن الدين والوطن وأنهم جميعا فداء لتراب هذا الوطن الغالي مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة ولسمو أمير الباحة على هذه اللفتة الكريمة، سائلين الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته .