بالأسماء.. المتميزون الذين كرمهم خادم الحرمين بالقصيم وحائل

سالم المطيري(صدى):

كرم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال تشريفه حفلي أهالي القصيم و حائل بمناسبة زيارته للمنطقتين، عددا من المتميزين بالمنطقة بينهم مصممة صواريخ ونابغة بالرياضيات ومصمم روبوتات.

وضمن الشخصيات المتميزة التي تم تكريمها، المواطن أحمد بن عبدالعزيز العبيدان ، الحاصل على المركز الأول على مستوى المملكة في حفظ القرآن الكريم.

بالإضافة إلى تكريم المهندسة مشاعل بنت ناصر الشميمري ، بوصفها أول مهندسة صواريخ في الخليج وعملت بحث الماجستير لوكالة ناسا الفضائية عن الصورايخ النووية السلمية لإرسال الإنسان إلى المريخ، والأستاذ رشيد بن سالم البرية الحاصل على المركز الأول في بطولة أورنولد شورياتن نيقر العالمية لجميع أنواع الدفاعات عن النفس المقامة في ولاية أوهايو الأمريكية لعام 2018م.

ومن المكرمين الطالبة هيلة بنت عبدالله العنزي، الحاصلة على جائزة محمد بن راشد في تحدي القراءة، وشادن بنت نايف الشمري، وحصلت على مجموعة من الجوائز الوطنية والدولية في مجال الرياضيات.

وشملت قائمة المميزين المكرمين أنس سليمان بن حمد القاسم، مصمم ريبوتات ذات قدرات خاصة، والحاصل على جائزة في الأولمبياد الوطني للروبوت، و أسامة بن عبدالله عائض الزهراني، والحاصل على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس الدولي في ماليزيا، والميدالية الفضية في معرض تايوان الدولي للعلوم.