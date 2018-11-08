ريال مدريد يسعى للحفاظ على سولاري

طلال الغامدي(صدى):

يتطلع نادي ريال مدريد، في الإبقاء على المدير الفني المؤقت للفريق، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وذلك بعد الفوز الكبير في دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف نظيفة، خارج قواعده أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

وأوضحت تقارير صحفية، أنه إذا كان جولين لوبيتيجي أقيل من تدريب الفريق بعد الخسارة الضخمة بخماسية أمام برشلونة في كلاسيكو ” الليجا “، فإن خماسية الريال الليلة الماضية تقرب سولاري من الاستمرار؛ حيث تخلص ريال مدريد سلسلة النتائج المحبطة والفشل في هز الشباك والتي جعلته يتراجع للترتيب 9 في الليجا، قبل تولي سولاري المهمة بشكل مؤقت.

وحقق ريال مدريد ثلاثة انتصارات متتالية خلال 10 أيام، أعادت الضوء إلى جدران النادي الملكي، وذلك بعد أن كانت النتائج سيئة قبل مجيء سولاري، بتحقيقه لـ6 انتصارات في 14 مباراة، فإن المدرب الأرجنتيني نجح في الفوز بمباراة الكأس على مليلة برباعية نظيفة، وبلد الوليد في الليجا بهدفين مقابل لا شيء، بالإضافة لخماسية التشامبيونز ليج، ودون أن تهتز شباك الفريق بأي هدف.