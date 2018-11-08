حيلة بسيطة تخلصك من مشكلة التصاق الدهون بالمقلاة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن الاستخدام المتكرر لمقلاة البطاطا والدجاج والسمك وغيرها ، يؤدي لألتصاق الدهون بها ، وتجد ربة المنزل صعوبة في تنظيفها ، ورغم ذلك يمكنك أن تجدي بعض الحيل التي تساعدك على أداء هذه المهمة بنجاح .

ولهذا تحتاج ربة المنزل إلى بعض المكونات التي تجدها في مطبخها : كوب من الخل الأبيض، ملعقتا طعام من بيكربونات الصودا، وكوب من الماء. (يمكن زيادة الكميات إذا كانت المقلاة كبيرة الحجم).

ولتتمكن من تنظيف المقلاة، عليها مزج الماء مع الخل الأبيض، وضعي المزيج في المقلاة لتغطية كل بقايا الدهون.

ثم يتم وضع المقلاة على نار هادئة حتى يغلي المزيج ، وبعد ذلك تُنزع عن النار وتُفرغ نصف الكمية.

ثم إضافة بيكربونات الصودا إلى المزيج. وتركه لبضع دقائق، ثم إفراغ الكمية المتبقية منه وفرك المقلاة بلطف بالإسفنجة.

واعلمي أنه يمكن هذه الطريقة أن تساعدك على التخلص من بقايا الزيت المحروق التي تبقى عالقة على أواني مطبخك.