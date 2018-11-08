لطيفة تعتذر لمرتضى منصور بعد تعرضه للإهانة

تونس(صدى):

اعتذرت الفنانة التونسية لطيفة، لرئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور بعد الإهانة التي تعرض لها من مذيع تونسي في أحد البرامج.

وقالت ” لطيفة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معتذرةً: ” الأخ الفاضل المحترم المستشار مرتضى منصور لك مني كل الاحترام والتقدير لحضرتك ولكل الشعب المصري الغالي. “