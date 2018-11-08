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لطيفة تعتذر لمرتضى منصور بعد تعرضه للإهانة

لطيفة تعتذر لمرتضى منصور بعد تعرضه للإهانة
تونس(صدى):

اعتذرت الفنانة التونسية لطيفة، لرئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور بعد الإهانة التي تعرض لها من مذيع تونسي في أحد البرامج.

وقالت ” لطيفة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معتذرةً: ” الأخ الفاضل المحترم المستشار مرتضى منصور لك مني كل الاحترام والتقدير لحضرتك ولكل الشعب المصري الغالي. “


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4942 ] نشر منذ 53 دقيقة

حلو تعتذرين
مش كل طير
يستاكل لحمه
لا يغرك سكوته والسيب الابيض ع رأسه ههههههههههه
هذا رجال شرس وصعب والله

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