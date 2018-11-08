لطيفة تعتذر لمرتضى منصور بعد تعرضه للإهانة
اعتذرت الفنانة التونسية لطيفة، لرئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور بعد الإهانة التي تعرض لها من مذيع تونسي في أحد البرامج.
وقالت ” لطيفة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معتذرةً: ” الأخ الفاضل المحترم المستشار مرتضى منصور لك مني كل الاحترام والتقدير لحضرتك ولكل الشعب المصري الغالي. “
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4942 ] نشر منذ 53 دقيقة
حلو تعتذرين
مش كل طير
يستاكل لحمه
لا يغرك سكوته والسيب الابيض ع رأسه ههههههههههه
هذا رجال شرس وصعب والله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37800 ] نشر منذ 4 دقائق
لطيفة أنسانة
قمة في الذوق🙂