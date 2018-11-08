بالفيديو.. تعليق مرام البلوشي حول قضية تعدد الزوجات يثير الجدل

خالد الظفيري(صدى):

علقت الفنانة الكويتية مرام البلوشي على قضية تعدد الزوجات في الوطن العربي، وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ” البلوشي ” : ” إن الله ليس ظالمًا ولكنه عادل، والشرع أعطى الرجل الحق بالزواج من أربعة، فذلك ليس بظلم ” ، مشيرة إلى أن مسألة تعدد الزوجات مفروضة من الله والشرع يحلل له ذلك.

مبينة أن أن مسألة تعدد الزوجات مفروضة من الله، والشرع يحلل له ذلك، وبالتالي فمن المؤكد أنه لا يحمل أي ظلم للمرأة، لأن الله ليس بظالم؛ لذا فهو ليس ظلم للمرأة.

وتعرضت مرام البلوشي للكثير من الانتقادات إثر تصريحها هذا بإحدى البرامج، فيما أيدها الكثير من الشباب.