مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينظم دورة صناعة الكوكيز بأنواعه

نايف السالم(صدى):

نظم القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة دورة الطبخ ( صناعة الكوكيز ) يوم الاثنين 20 صفر 1440ولمدة ثلاثة أيام .

تهدف الدورة الى رفع مهارات ومستوى المتدربات في صناعه الكوكيز و تطوير مهاراتهم الشخصيه والمهنيه واعطاءهم فرصة لمعرفة الكيفيه التى تستطيع من خلالها المتدربه للتجهيز والاعداد في صناعه الكوكيز بانواعه المختلفة بطرق واشكال جديدة.

قدمت الدورة المدربة الشيف عفاف البركاتي احدى منسوبات المركز بوحدة التميكن والتدريب .. حيث تناولت عدة جوانب في مجال الطبخ من حيث الادوات المستخدمة والقيمة الغذائية وطرق الاعداد والتقديم وأهمية احتواء الطبق على العناصر الغذائية المتكاملة .

وفي اليوم الثالث تم عرض معرض لمنتوجات المشتركات كما ابدين شكرهن وامتنانهن للمدربة وللمركز الذي اعطاءهن الفرصه في تنمية مواهبهن .