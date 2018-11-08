هل سيلمع مالكوم وفينيسيوس في سماء برشلونة وريال؟

ماجد محمد(صدى):

ظهر في سماء برشلونة وريال مدريد اسماء لاعبين بارزين رغم حداثة انتقالهما هما: مالكوم وفينيسيوس جونيور.. حيث استقبل الأول ريال بيتيس، ويحل الثاني على سلتا فيغو.

وفيما انضم البرازيلي مالكوم مطلع الموسم من بوردو الفرنسي، مقابل 41 مليون يورو ، صُدم اللاعب الأعسر (21 عاماً) ولم يجد مكانه في تشكيلة تغص بالنجوم، يتقدمها ميسي .

وجاءت فرصة ” مالكوم ” عندما أصيب ميسي بكسر في ذراعه، فاضطر مدربه أرنستو فالفيردي لضخ دماء جديدة في تشكيلته، و أطلق مالكوم تسديدته الأولى فمنحت التقدم للضيوف، وأصبح برشلونة أول المتأهلين للدور16.

فيما شارك فينيسيوس جونيور القادم من فلامنغو مقابل صفقة بلغت 61 مليون يورو، بحسب إذاعة كادينا كوب قدرت الصفقة بـ45 مليون يورو لدى انتقاله .

ومرر فينيسيوس كرة حاسمة وأصاب العارضة ليسجل هدفه الأول في الدوري، ثم لعب كرة حاسمة للألماني طوني كروس بمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي (5-0) في دوري الأبطال .