وصفة بسيطة للتخلص من التصبغات الجلدية واسمرار البشرة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من الفتيات من التصبغات الجلدية واسمرار البشرة في مناطق محددة في الجسم ما يٌعرضهن للحرج .

وفي هذا الصدد كشف عدد من خبراء التجميل عن وصفة طبيعية تزيل التصبغات الجلدية، فهي سهلة التحضير ونتائجها مذهلة ، من الأقنعة الطبيعية، باستخدام خثارة اللبن (اللبن الرائب) Curd والليمون الحامض.

لتحضير القناع: خذي ملعقة كبيرة من خثارة اللبن وامزجيها جيّدًا مع عصير نصف ليمونة حامضة، غرام واحد من الطحين، ورشّة من الكركم. وزّعي المزيج على المنطقة الداكنة من الجسم، واتركيه يجف. بعدها، دلّكي الجلد بحركات دائرية لتقشير القناع، واستعملي القليل من الماء إذا احتجت الى تليينه.

يمكنك استعمال هذا القناع يومياً إلى حين بلوغ الهدف المنشود ، بعدها، يصبح في إمكانك استعمال هذا القناع مرّة أو مرّتين في الأسبوع للمحافظة على نقاوة البشرة وإشراقها.

وأكد خبراء التجميل أنه تستطيع كل فتاة أن تكون بيضاء الجسم من خلال المواظبة على استعمال القناع المبيّض، وتجنّب أشعة الشمس، واستعمال كريم الوقاية الذي يحتوي على نسبة عالية من فلترات المرشحات الشمسية.