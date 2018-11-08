إطلاق نار داخل ملهى ليلي في كاليفورنيا يسفر عن سقوط ضحايا
أطلق مسلح نار داخل ملهى ليلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
وكشف شهود عيان تفاصيل عن واقعة إطلاق النيران على الملهى الليلي، قائلين إن المسلح قام بإلقاء قنابل دخان قبل أن يبدأ بإطلاق النار داخل ملهى ” بوردرلاين ” ، الذي يستقطب محبي الرقص وموسيقى ” الكانتري ” الريفية.
ووقع إطلاق النار في ملهى ليلي اسمه ” بوردرلاين ” في مدينة ثاوزند أوكس بمقاطعة فنتورا بكاليفورنيا.
ولا يزال المسلح لا يزال طليقا، بعدما أطلق أكثر من 30 رصاصة استهدفت مرتادي الملهى.
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الارهاب لا دين له ولا اخلاق
عمل ارهابي جبان ينافي الانسانية جمعاء
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 1 ساعة
فززززززززيع
استغفرالله[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله