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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. إنقلاب مركبة على ” طريق القويعية – الدوادمي ” والأهالي يحرقون الإطارات للتحذير

بالفيديو.. إنقلاب مركبة على ” طريق القويعية – الدوادمي ” والأهالي يحرقون الإطارات للتحذير
نايف السالم(صدى):

لم يجد سكان سكان القرى المجاورة، وسالكو الطريق الذي يربط بين محافظة القويعية والقرى الشرقية لمحافظة الدوادمي طريقة لتبيه رواد الطرق ، سوى إشعال النيران في إطارات السيارات بعد أن تركت لهم وزارة النقل الموقع إثر عجزها عن إيجاد حل للمشكلة .

وكان الطريق الذي أطلق عليه الأهالي ” الفخ ” من شدة خطورته ، قد شهد مساء أمس انقلاب مركبة ، وتم نقل سائق المركبة إلى المستشفي، بعد تعرضه لإصابة متوسطة .

ويعاني طريق “مزعل – فيضة المفص الحفيرة ” من عدم وجود عبارات تصريف رغم شدة، بالإضافة إلى هبوطه عن مجرى الوادي،الذي يعتبر من أكبر الأودية في المنطقة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5263 ] نشر منذ 1 ساعة

لو الزمان ماجاء معك روح معه

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