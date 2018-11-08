بالفيديو.. إنقلاب مركبة على ” طريق القويعية – الدوادمي ” والأهالي يحرقون الإطارات للتحذير

نايف السالم(صدى):

لم يجد سكان سكان القرى المجاورة، وسالكو الطريق الذي يربط بين محافظة القويعية والقرى الشرقية لمحافظة الدوادمي طريقة لتبيه رواد الطرق ، سوى إشعال النيران في إطارات السيارات بعد أن تركت لهم وزارة النقل الموقع إثر عجزها عن إيجاد حل للمشكلة .

وكان الطريق الذي أطلق عليه الأهالي ” الفخ ” من شدة خطورته ، قد شهد مساء أمس انقلاب مركبة ، وتم نقل سائق المركبة إلى المستشفي، بعد تعرضه لإصابة متوسطة .

ويعاني طريق “مزعل – فيضة المفص الحفيرة ” من عدم وجود عبارات تصريف رغم شدة، بالإضافة إلى هبوطه عن مجرى الوادي،الذي يعتبر من أكبر الأودية في المنطقة .