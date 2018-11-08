” نجم ” تفوز بجائزة التحول الرقمي لخدمة العملاء

محمد السعران(صدى):

تقديراً لريادتها في تطبيق أعلى المعايير للخدمات التقنية، حصلت شركة نجم لخدمات التأمين على جائزة التحول الرقمي لخدمة العملاء في مؤتمر “آي دي سي” للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات والذي أقيم في مدينة جدة، حيث يهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات التي تفوقت في تقديم مبادرات لتطوير رحلة التحول الرقمي في المملكة.

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ ابراهيم المحبوب، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم عن اعتزازه بهذه الجائزة حيث تواكب شركة نجم رحلة التحول الرقمي وتقدم أفضل وأحدث الخدمات التكنولوجية لعملائها، مثل خدمة ” أحقية ” التي تمنح عملائها نسبة خصم عند شرائهم لوثائق تأمين المركبات في حال كان سجلهم التأميني خالٍ من المطالبات بالإضافة الى عدم وجود انقطاع في التأمين، وكذلك خدمة الاستعلام عن المطالبات التي تتيح للعملاء الإستفسار ومتابعة حالة طلباتهم إلكترونياً، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المتاحة عبر موقع نجم.

وأضاف “أن نجم عمدت إلى التحول الكامل نحو إنجاز كافة العمليات والخدمات التأمينية باستخدام أنظمة المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة والتي تمكن المحقق من الوصول إلى موقع الحادث بسرعة قياسية. كما سهلت لشركات التأمين تعاملاتهم عن طريق بوابة إلكترونية تتيح معظم الخدمات المتعلقة بحاملي وثائق التأمين. وعملت أيضا على تقديم المطالبات إلكترونياً عن طريق مراكز تقدير بمدينة الرياض لشركات التأمين المنظمة للخدمة .”

وأكد أن نجم تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية أبرزها الخريطة الحرارية، أنظمة المراقبة، وخريطة الميدان،حيث تتم معالجة المواقع التي تسجل نسبة حوادث عالية وفقاً للخريطة الحرارية.

وتطرّق إلى حملات التوعية التي تقوم بها ” نجم ” أبرزها حملة “لطرق أكثر سلامة التي انطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وتهدف إلى توعية قائدي المركبات، وحثّهم على الالتزام بقوانين ‏السير والقواعد المرورية.

يذكر أن مؤتمر ” آي دي سي ” للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات هو مؤتمر تنظمه بشكل سنوي شركة أبحاث السوق« آي دي ‏سي»، وأقيم هذا العام بمشاركة اكثر من 100 شخصية بارزة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة، وتم خلاله استعراض رؤى ‏وأفكار العديد من الخبراء في هذا المجال وتقديمهم استراتيجيات مبتكرة لمواكبة عصر الاقتصاد الرقمي.‏