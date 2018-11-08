ميزة جديدة يطلقها ” واتساب ” للرسائل الصوتية

وكالات(صدى):

دشن تطبيق “ واتساب ” ميزة جديدة إضافية للرسائل الصوتية، حيث تُتيح هذه الميزة التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية التي تصل إلى المستخدم على دفعات، وذلك دون الحاجة إلى ضغط زر التشغيل على كل مقطع بشكل منفصل.

وعن أهداف الميزة الجديدة، فإنها تستهدف تقليل العناء على المستخدمين الذين يلجاؤون إلى إرسال رسائلهم الصوتية على دفعات، وبشكل متتالي؛ وهو الأمر الذي يعني أن الميزة الجديدة تريح المتلقي من تشغيل كل واحد على حدة.

حيث يكفي تشغيل المقطع الأول ليقوم التطبيق تلقائيا بتشغيل الرسائل الصوتية الصادرة والواردة واحدة تلو الأخرى، وعند نهاية كل رسالة صوتية وبداية الأخرى، يصدر التطبيق مؤشرًا صوتيا لينبه المستخدم بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الميزة الجديدة متوفرة على الإصدار ” 2.18.101 ” من واتساب على هواتف ” آيفون ” ، ويبدو أنها لم تصل إلى جميع المستخدمين بعد.