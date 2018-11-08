ميزة جديدة يطلقها ” واتساب ” للرسائل الصوتية
دشن تطبيق “ واتساب ” ميزة جديدة إضافية للرسائل الصوتية، حيث تُتيح هذه الميزة التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية التي تصل إلى المستخدم على دفعات، وذلك دون الحاجة إلى ضغط زر التشغيل على كل مقطع بشكل منفصل.
وعن أهداف الميزة الجديدة، فإنها تستهدف تقليل العناء على المستخدمين الذين يلجاؤون إلى إرسال رسائلهم الصوتية على دفعات، وبشكل متتالي؛ وهو الأمر الذي يعني أن الميزة الجديدة تريح المتلقي من تشغيل كل واحد على حدة.
حيث يكفي تشغيل المقطع الأول ليقوم التطبيق تلقائيا بتشغيل الرسائل الصوتية الصادرة والواردة واحدة تلو الأخرى، وعند نهاية كل رسالة صوتية وبداية الأخرى، يصدر التطبيق مؤشرًا صوتيا لينبه المستخدم بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الميزة الجديدة متوفرة على الإصدار ” 2.18.101 ” من واتساب على هواتف ” آيفون ” ، ويبدو أنها لم تصل إلى جميع المستخدمين بعد.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
حركه قديمه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4942 ] نشر منذ 2 ساعتين
عالم شغاله تخترع صح
وترفع رأس بلدانها
وحنا بعضنا فاضي للهياط والحكي الفاضي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37800 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحة جدآ
خدمة رائعة😘😘😘
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34184 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4942 ] نشر منذ 2 ساعتين
وماله طيب ههههههههههههه