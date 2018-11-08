” العمر ” يرعى مؤتمر الكيمياء الدولي السابع بجامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

يرعى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مؤتمر الكيمياء الدولي السابع والذي تنظمه الجمعية الكيميائية السعودية بالتعاون مع قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الملك سعود ، خلال الفتره 4-6 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 12-14/11/2018م.

وذلك في اطار اتاحة الفرصة للخبراء وعلماء الكيمياء في العالم لتقديم المعرفة العلمية عن الاتجاهات الجديدة في مجال الكيمياء وعرض احدث النتائج في هذه الاتجاهات الجديدة. وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

اوضح ذلك الأستاذ الدكتور زيد العثمان رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكيميائية السعودية , أنه نظرا لأهمية تدريب الطلاب واطلاعهم على احدث التطورات في مجال علم الكيمياء وتطبيقاته، فقد تم التوجه لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمتخصصين للمشاركة في حلقات النقاش وعرض الابحاث لإكسابهم معارف ومهارات تمكنهم من خدمة المجتمع بشكل افضل بعد تخرجهم ويتركز الحديث حول محاور متعددة وهي تطبيقات متقدمة للكيمياء العضوية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية الطبية، الكيمياء الفزيائية، الكيمياء النووية، البتروكيماويات، كيمياء المواد، الكيمياء الحيوية والتقنية الجزيئية، الكيمياء الدوائية، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء الخضراء، الكيمياء البيولوجية، الكيمياء البيئية، كيمياء البوليمرات وتطبيقات تكنولوجيا النانو.