بالصور.. ” التجارة ” تتفاعل مع شكوى مواطن ضد محطة بنزين: تم إغلاق المضخات

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، مع شكوى مواطن ضد محطة بنزين تخلط البنزين بالماء، لافتةً إلى أنه تم إغلاق المضخات وجاري استكمال الإجراءات.

وتقدّم المواطن بشكوى إلى ” التجارة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” عبيت سيارتي بنزين من محطة وطلع انهم يخلطون البنزين مع الماء وبلغت وزارة التجارة وإلى الآن ما أحد تواصل معي. ”

وحصلت الوزارة على معلومات من الشخص عن المحطة المخالفة، لترد عبر حسابها على ” تويتر ” مؤكدةً: ” نشكر لك تعاونك ، تم الوقوف على المحطة وسحب عينات ، ومن خلال الفحص تبين وجود خلط للماء مع الوقود، وعليه تم إغلاق المضخات وسحب العينات لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. ”