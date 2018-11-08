عدم الشعور بالعطش له علاقة قوية بصحة الجسم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف العلماء، أن عدم الشعور بالعطش له علاقة قوية بصحة جسم الإنسان ويدل على وجود مشاكل واضطرابات صحية؛ لافتين إلى أنه يجب على من يعاني من ذلك مراجعة أخصائي أمراض الكلى، وأخصائي أمراض الجهاز العصبي.

وفي السياق نفسه، أشار ” العلماء ” إلى أن ذلك قد يكون أحد الأعراض لاضطرابات تحدث داخل الجسم، لأن جسم الإنسان من الناحية الفيسيولوجية بحاجة دائمًا للماء، حتى وإن لم يشعر بالعطش، لذلك فإن عدم الرغبة بشرب الماء قد يكون نتيجة عدم قيام الكلى بوظيفتها بصورة كاملة، أو خلل في إرسال واستلام الإشارات في الخلايا العصبية؛ لافتين إلى أن جسم الإنسان يصرف يوميًا بطرق مختلفة ما مقداره 2.5 ليتر من الماء.

وأوضح العلماء، أن معدل الصرف هذا لا يكون في الأجواء الحارة، بل في ظروف حرارة ورطوبة مريحة، ولكن في درجات الحراراة العالية، وعند القيام بمجهود بدني يفقد الجسم الماء بصورة سريعة، لذلك يحتاج الجسم إلى الماء أكثر من أجل الحفاظ على التوازن المائي، فقلة الماء في الجسم تسبب تكون الحصى في الكلى، وخللًا في عملية التمثيل الغذائي، وزيادة الوزن وزيادة كثافة الدم، والصداع، وظهور التجاعيد في الوجه.