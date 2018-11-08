” التعليم ” تعلن عن الوقت المعتمد في تحديث البيانات

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة التعليم بتحديد الوقت المعتمد في تحديث الببيانات للعام الدراسي ” 1439/1440 ” يوم الاحد الموافق 17-3-1440، مع العلم أن اللقطة المعلوماتية والمكانية سيتم أخذها يوم الاحد 7-5-1440.

حيث أصدر وزير التعليم تعميمًا أوصى فيه بضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة واكتمالها وفق التعليمات الموضحة بالدليل الإرشادي للقطة المعلوماتية التي توضح المهام.

كما طالب المدارس بالدخول إلى نظام إدارات التعليم توجيه الخارطة التعليمية، وتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام ” نور ” ؛ لتحديث مواقع الإحداثيات الخاصة بمواقع المدارس.

تجدر الإشارة إلى أن التعميم ألزم الإدارات التعليمية كافة، بمتابعة اكمال بيانات المدارس على أن تكون خالية من الأخطاء وممثلة للواقع الفعلي.