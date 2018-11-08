بالصور.. ​” فيراري SP1 / SP2 ” سيارات عصرية من وحي الخمسينيات

واشنطن(صدى):

من الطبيعي أن نجد أحد الأشخاص في الوقت الحالي يقوم ببيع سيارة يمكنها أن تكون وسط بين موديلين من السيارات فيما يتعلق بالسيارات الفائقة مثل فيراري مونزا SP1 أو SP2. وينص الإعلان الذي أدرجته شركة KnightInternational على أنه يمكن تهيئة السيارة لكي تكون بمواصفات أي من النوعين, ولجعل الشراء قانونيًا ، سيتم التعامل من قبل محامي الشركة مع المحامي الخاص بالمشتري.

ولم يقدم البائع أي تفاصيل عن الأسعار ، ومع ذلك يتوقع على الأرجح وجود سعر مكون من 7 أرقام ، والرقم الكبير سيكون لتأمين تحويل جسم السيارة المستوحى من الخمسينيات وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة. وكل من SP1 أو SP2 مدعوم من محرك V12 سعة 6.5 لتر. ويعتمد هذا المحرك على نسخة المحرك الموجودة في موديل 812 Superfast ، وهو أقوى محرك من اثني عشر أسطوانة على الإطلاق في الشركة ، مما يجعله بقوة 799 حصان بالاضافة الي عزم دوران 350 نيوتن متر وبما يمكن السيارة من التسارع إلى 100 كم / ساعة فيما ما لا يقل عن 2.9 ثانية ، وتتجاوز السرعة القصوى 300 كم / ساعة .

وتعتبر Monza SP1 نموذج سيارة ذو مقعد واحد ، والذي يتميز بغطاء خاص على منطقة الركاب ، في حين أن Monza SP2 يسقط الغطاء من حساباته لصالح اضافة مقعد الراكب. وهي مجهزة أيضًا بزجاج أمامي صغير .