مصادرة كميات كبيرة من الجراك والمعسل والفحم بالمقاهي الشعبية في الحسينية

نايف السالم(صدى):

صادرت بلدية العزيزية بمكة بالتعاون مع الجهات الأمنية كميات كبيرة من الجراك والمعسل والفحم بالمقاهي الشعبية المنتشرة في أرجاء عدة من ضاحية الحسينية.

وتعد الحملة التي شنتها بلدية العزيزية هي الأكبر من نوعها، حيث تم إغلاق العديد من المقاهي الشعبية التي تقدم الجراك بأنواعه في ضاحية الحسينية.

وتعتبر ضاحية الحسينية الواقعة جنوبي مكة، من أكثر الأحياء احتضاناً للعديد من المقاهي الشعبية، وسط مطالبات مستمرة من السكان بإزالة وإغلاق تلك المقاهي على وجه السرعة؛ لكونها تتوسط المنازل، دون أدنى مسؤولية لخطورتها على البيئة والصحة معاً.