أمانة المدينة تسحب 188 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

المدينة المنورة(صدى):

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة من معالجة آثار مياه الأمطار في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف المياه في عدد من الأحياء, والشوارع الرئيسية ، حيث بلغت كمية المياه المسحوبة 188 ألف م 3، فيما تتواصل جهود الإدارة العامة للنظافة بالتنسيق مع وكالة البلديات الفرعية لاستكمال جميع أعمال معالجة المواقع المتبقية .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني، أن الأمانة أعلنت منذ هطول الأمطار حالة الاستنفار لجميع طاقاتها ومواردها البشرية والآليات في مختلف المواقع، لتصريف مياه الأمطار، وفق خطة عمل مسبقة، خصص لها 2000 عامل موزعين على فترتين صباحية ومسائية، تخدمها 686 معدة متعددة الأحجام والأغراض موزعة على نطاق البلديات الفرعية والضواحي.