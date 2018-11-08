فوائد العدس في تقوية الشعر والأظافر وتغذية الجنين

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعتبر العدس من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي الصحي ، لأحتواءه على نسبة عالية من البروتين والألياف والكربوهيدرات .

فالعدس يضمن الإحساس بالشبع لفترة طويلة، ويساعد على الهضم، ويقوي جهاز المناعة. كما يمدّ العدس الجسم بالطاقة، ولذلك يعتبر غذاء مثالياً للرياضيين.

كما يحتوي العدس أيضاً على نسبة عالية من حمض الفوليك الضروري للجنين، ولذلك يعتبر طعاماً مثالياً للمرأة الحامل، فضلاً عن غناه بالفيتامينات التي تقوي الجهاز العصبي.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن العدس غني بالمعادن المغذية، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والفوسفور، إضافة إلى الحديد والزنك، مما يجعله مهماً جداً لتقوية الشعر والأظافر.