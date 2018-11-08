وظائف فنية شاغرة بقوات الدفاع الجوي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت قوات الدفاع الجوي الملكي عن توفر مجموعة من الوظائف على برامج ” التعاقد المباشر ” ؛ للمساندة الفنية في عدد من المناطق التابعة لقوات الدفاع الجوي.

وأشارت إلى أن التسجيل سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 / 2 /1440هـ الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى يوم الخميس الموافق30/ 2 / 1440هـ الساعة الواحدة ظهرًا، عن طريق بوابة القبول والتسجيل لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

ودعت الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف، لإرفاق وتعبئة البيانات المطلوبة، ومعرفة الوظائف المطلوبة من خلال هذا الرابط: هنا