” الحصيني ” يكشف عن توقعاته لطقس إجازة نهاية الأسبوع

علي القحطاني (صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس في إجازة نهاية الأسبوع، قائلا:” أجواءً باردةً وماطرة على فترات متقطعة في إجارة هذا الأسبوع؛ ابتداءً من اليوم الخميس إلى السبت.

وأوضح أن الأمطار تصنف من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد؛ وذلك على ” مكة، والمدينة، والرياض، وشقراء، وثادق، وعفيف، والدوادمي، ورماح، والقويعية، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والشمالية، وعسير، والباحة، وجازان ” .

وأشار إلى استمرار الحالة المطرية ” غدق ” ، منوها: ” ستمتد إلى مرات، وحريملاء، والزلفي، والغاط، كذلك تمتد نواحي حوطة بني تميم، والخرج، والحريق، وتطال أطرافاً من الأفلاج، ووادي الدواسر ” .

وتابع: هناك فرصة لهطول أمطار غزيرة جداً على شمال الشرقية، والصمان والكويت، ناصحا المواطنين والمقيمين: ” جهزوا ملابس الشتاء.. فيه تقارب بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى ” .