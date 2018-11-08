اكتشفي أسباب اصفرار الأسنان وطرق تجنبها

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة آمال عامر استشاري في طب الأسنان ، إن هناك العديد من انماط حياتنا تزيد من مشكلة اصفرار الأسنان ، التي تواجه العديد من الأشخاص ممن يجدون صعوبة في التغلب عليها .

وأضافت ، أنه يمكن أن تكون اسباب اصفرار الأسنان خارجة عن إرادتنا ويصعب التحكم بها، كما يمكن أن يكون من الممكن تجنبها.

ومن أسباب اصفرار الأسنان التي يمكن أن تتجنبي الكثير منها لتحافظي على بياض أسنانك وجمالها وتحصلي على ابتسامة جميلة في كل الأوقات:

– العامل الجيني : أي في حال وجود هذه المشكلة في العائلة

– التدخين : تسبب مادة النيكوتين اصفرار الاسنان .

– الغذاء : تسبب العديد من الأطعمة اصفرار الأسنان وظهور بقع فيها، خصوصاً إذا كانت من تلك الملونة، كصلصة البندورة والكاري والتوت.

حتى ان بعض صلصات السلطات يمكن أن تسبب اصفرار الاسنان كتلك التي تحتوي الخل البلسمي.