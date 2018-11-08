اكتشفي أسباب اصفرار الأسنان وطرق تجنبها
قالت الدكتورة آمال عامر استشاري في طب الأسنان ، إن هناك العديد من انماط حياتنا تزيد من مشكلة اصفرار الأسنان ، التي تواجه العديد من الأشخاص ممن يجدون صعوبة في التغلب عليها .
وأضافت ، أنه يمكن أن تكون اسباب اصفرار الأسنان خارجة عن إرادتنا ويصعب التحكم بها، كما يمكن أن يكون من الممكن تجنبها.
ومن أسباب اصفرار الأسنان التي يمكن أن تتجنبي الكثير منها لتحافظي على بياض أسنانك وجمالها وتحصلي على ابتسامة جميلة في كل الأوقات:
– العامل الجيني : أي في حال وجود هذه المشكلة في العائلة
– التدخين : تسبب مادة النيكوتين اصفرار الاسنان .
– الغذاء : تسبب العديد من الأطعمة اصفرار الأسنان وظهور بقع فيها، خصوصاً إذا كانت من تلك الملونة، كصلصة البندورة والكاري والتوت.
حتى ان بعض صلصات السلطات يمكن أن تسبب اصفرار الاسنان كتلك التي تحتوي الخل البلسمي.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1340 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4536 ] نشر منذ 21 دقيقة
وبعد غسول الفم كثرته تصفر بالأسنان
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5250 ] نشر منذ 14 دقيقة
الاصفرار الناتج عن الطعام ليس مشكله-عرض وينتهي بالتنظيف-المشكله عندما تكون الاسنان صفراء خلقه اي ميناء الاسنان جيني مصفر-وطالما انها نظيفه دائما هوا الاهم-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4536 ] نشر منذ 6 دقائق
لها حل باْذن الله من مرتين الى ثلاث بالاسبوع اخذ فنجان وعليها بكربونات الصوديوم وقطرات ليمون راح يتفاعل الخليط حطها بالفرشة وافرك الاسنان لمده خمس دقايق واذا قدرت الين عشر دقايق وبعدها بالمعجون ثمن نفس الخليط خففه بالماء وتمضمض وراح تشوف الفرق من اول استخدام وتدعي لي بالخير باْذن الله