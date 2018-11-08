إجراء 240 عملية جراحية بمستشفى صامطة العام

صامطة(صدى):

قدم مستشفى صامطة العام بجازان خدماته خلال الشهر الماضي لعدد 27 ألف مراجع ومراجعة ، حيث راجع قسم الطوارئ 16364 حالة، في حين راجع العيادات الخارجية 10640 حالة .

وقالت صحة جازان أن عدد حالات الولادة بلغت298 حالة , كما تم إجراء240 عملية جراحية ما بين عمليات جراحية كبرى وصغرى تكللت بالنجاح ولله الحمد ، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى 1114 جلسة، وعدد المنومين خلال نفس الفترة

قد بلغ 362 مريضاً ومريضة.

وأضافت أن عدد الفحوص المخبرية ( تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية) بلغ 47164 فحصاً ، فيما بلغ عدد الفحوص الإشعاعية 5478 ,وبلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 1152 ,وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 20300 وصفة ,فيما بلغت عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 164 زيارة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .