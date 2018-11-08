استخدامات هامة لبودرة الأطفال تخلصك من مشاكل البشرة

أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من خبراء التجميل ، عن العديد من الاستخدامات الهامة لبودرة الأطفال ، مٌشيرين إلى أن الكثيرات لا تعلمن أنه بجانب حفاظ البودرة على بشرة الأطفال ، فهي تعمل أيضاً على حل بعض مشاكل البشرة التي تواجه الفتيات .

حيث يمكن استخدامها في إزالة بثور الوجه المزعجة ، والسبب أنها تحتوي على الزنك الذي يساهم في محاربة الالتهابات ويعمل على إخفاء البقع الحمراء .

فإذا كنت تعانين من مشكلة البثور وأردت الاستفادة منها، ننصحك بأن تقومي بهذه الخطوات: نظفي بشرة وجهك جيداً في المساء ، وبعد ذلك طبقي على مناطق ظهور البثور، بواسطة قطعة قطن ، القليل من بودرة الأطفال .

وفي اليوم التالي ستلاحظين انطفاء تلك البثور وخفوت البقع الحمراء ، واعلمي أنه يمكنك أن تحضري، باستخدام هذه البودرة أيضاً، قناعاً للعناية ببشرة الوجه وإعادة الإشراق والنضارة إليها .

ولهذا امزجي 4 ملاعق وسط منها مع كمية مناسبة من الماء ، طبّقي المزيج على وجهك لمدة 5 دقائق واغسليه بعد ذلك. وستلاحظين أن بشرتك أصبحت ناعمة ومشرقة.